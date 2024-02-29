ФСБ задержала украинца, въехавшего в Россию несмотря на запрет

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, находившегося в федеральном розыске за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области в четверг, 29 февраля.

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По информации ведомства, в 2018 году уроженца Житомирской области депортировали из России, а также запретили въезжать в страну в течение пяти лет. Несмотря на это, мужчина попытался пересечь границу на поезде. Бдительные пограничники не пропустили иностранца.

После этого украинец изменил паспортные данные и все же въехал в Россию. Спустя время обман раскрыли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы» и объявили в федеральный розыск.

В феврале 2024 года сотрудники ФСБ задержали нарушителя в подмосковном Павловском Посаде.