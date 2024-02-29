Участники СВО разъезжали по Кировской области с трупом в багажнике

Telegram-канал Baza сообщает, что в Кировской области сотрудники ДПС остановили машину с участниками спецоперации на Украине, в багажнике авто лежал человеческий труп. По данным канала, находившиеся в салоне авто мужчины рассказали, что погибший был пойманным дезертиром. Авторы канала отмечают, что подозреваемых взяли под стражу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет канал, погибший служил по контракту, в один момент он покинул место дислокации и отправился домой. Baza пишет, что за дезертиром отправили этих двоих мужчин, которые пытались разговором вернуть бежавшего военного к службе, но тот отказался, в результате чего те его избили и бросили голым в подвал. Канал уточняет, что смерть настигла контрактника именно там, он умер от переохлаждения.