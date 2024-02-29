Двое россиян украли из магазина технику на 100 тысяч рублей и попали на камеру

В Ленобласти двое мужчин украли технику из магазина на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 78.

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По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Тельмана. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин прячут в куртки системные блоки и колонки, а затем выносят их из магазина.

Сообщается, что общий ущерб от действий злоумышленников составил более 100 тысяч рублей. Поиском грабителей занимаются сотрудники правоохранительных органов.