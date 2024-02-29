В Волгограде задержали мужчину, который переводил деньги ВСУ

В Волгограде при попытке вылететь в Турцию задержали мужчина, который переводил деньги в поддержку украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ 29 февраля, передает РИА Новости.

Выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ. С июля по декабрь 2023 года он переводил средства на приобретение беспилотников, раций и других устройств