В Волгограде задержали мужчину, который переводил деньги ВСУ
В Волгограде при попытке вылететь в Турцию задержали мужчина, который переводил деньги в поддержку украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ 29 февраля, передает РИА Новости.
В отношении 19-летнего задержанного возбуждено дело о госизмене.
Выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ. С июля по декабрь 2023 года он переводил средства на приобретение беспилотников, раций и других устройств
«Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («государственная измена» — ред.)», — говорится в сообщении ФСБ.