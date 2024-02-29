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В Волгограде задержали мужчину, который переводил деньги ВСУ

В Волгограде при попытке вылететь в Турцию задержали мужчина, который переводил деньги в поддержку украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ 29 февраля, передает РИА Новости.

В Волгограде задержали мужчину, который переводил деньги ВСУ
© Парламентская газета

В отношении 19-летнего задержанного возбуждено дело о госизмене.

Выяснилось, что молодой человек посещал сайт фонда, поддерживающего ВСУ. С июля по декабрь 2023 года он переводил средства на приобретение беспилотников, раций и других устройств

«Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («государственная измена» — ред.)», — говорится в сообщении ФСБ.

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