ФСБ задержала в ЛНР двух человек, собиравших данные для украинских спецслужб

Сотрудники Управления ФСБ России по Луганской народной республике задержали двух человек, собиравших для украинских спецслужб и ВСУ данные о российских войсках.

Как сообщили в ведомстве, двое жителей ЛНР вели сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении спецоперации. Полученные сведения они передавали представителям ВСУ и Службы безопасности Украины.

Задержанный мужчина рассказал, что является противником спецоперации. Также он сознался, что в телеграм-каналах призывал к уничтожению сотрудников российских правоохранительных органов.

Подозреваемые задержаны, против них возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже. Ведется следствие.