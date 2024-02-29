В Казахстане задержали подозреваемого в тройном убийстве в РФ узбекистанца

В Казахстане задержали подозреваемого в тройном убийстве в России узбекистанца
Гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, задержан в Туркестанской области Казахстана.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
"В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек-Жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трех человек", - говорится в сообщении.
Другие подробности ведомством не приводятся.