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В Казахстане задержали подозреваемого в тройном убийстве в России узбекистанца

Гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве трех человек в России, задержан в Туркестанской области Казахстана.

В Казахстане задержали подозреваемого в тройном убийстве в РФ узбекистанца
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

"В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту "Жибек-Жолы". В 2016 году он и его подельник, находясь в Московской области Российской Федерации, совершили убийство трех человек", - говорится в сообщении.

Другие подробности ведомством не приводятся.

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