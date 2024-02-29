Российского военного осудили за отказ от участия в СВО

Решение в отношении отказника принял Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

По данным ведомства, военнослужащего признали виновным в неисполнении приказа командира. За данное правонарушение подсудимый получил 2,5 года колонии общего режима.

Известно, что обвинение смогло доказать, что военный нарушил положения ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа). Чтобы препроводить преступника к месту отбывания наказания, осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 22 ноября 2023 года. Будучи на территории своей воинской части, мужчина в присутствии сослуживцев и командира высказал неповиновение приказу начальства об убытии в зону спецоперации на Украине. Причиной отказа военный назвал страх за свои жизнь и здоровье.

Суд учел, что действия подсудимого нанесли вред принципам единоначалия в ВС РФ, а также улучшили воинскую дисциплину в подразделении на фоне объявленной президентом мобилизации в Российской Федерации.