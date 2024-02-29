В Тюмени самолет совершил экстренную посадку из-за технических проблем

«29.02.2024 02.33 (utc) Тюменская обл. После взлета с мк 300 на азимуте 350 удаление 23 км доложил о возврате на аэродром вылета Тюмень Рощино по причине срабатывания сигнализации о неубранном положении шасси заход в штатном режиме МУ видимость более 10 км НГО ясно ветер ВС: SU95/M, рег.89091, рейс LLM145 Тюмень — Новый-Уренгой, эксплуатант АО АТК „ЯМАЛ“», — указано в сообщении.