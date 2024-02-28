В Краснодаре объяснили громкий звук в городе

В Краснодаре громкий звук объяснили преодолением самолетом звукового барьера
Громкий звук раздался в нескольких районах Краснодара из-за преодолевшего звуковой барьер самолета. Об этом сообщили в Telegram-канале муниципального центра управления городом.
"Причина - преодоление самолетом звукового барьера. Информации о взрывах и разрушениях в ЕДДС [Единую дежурную диспетчерскую службу] не поступало", - говорится в сообщении.
Ранее в местных социальных сетях жители города из разных микрорайонов сообщали о раздавшемся громком звуке.