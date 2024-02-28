СК России расследует смерть пациента после операции в одной из клиник Москвы

Уголовное дело заведено по факту смерти пациента, перенесшего операцию в одной из клиник пластической хирургии в Москве. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России.

По данным СК России, операция была проведена 16 февраля в одной из частных столичных клиник пластической хирургии. Через несколько дней 35-летний мужчина почувствовал себя хуже, обратился в медучреждение, где впал в кому и скончался.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть). В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», - пояснили следователи.

В самой клинике, по информации СКР, ведется обыск, изымается служебная и медицинская документация.

Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина скончался после операции в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique. По предварительной информации, операцию проводил не сам Хайдаров, пишет РИА Новости.