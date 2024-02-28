В Подмосковье в квартире нашли мертвым подростка с ожогами и оплавленным телефоном в руке
Тело 17-летнего подростка с ожогами и оплавленным телефоном в руке обнаружено в квартире жилого дома в Старой Купавне в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"Сегодня утром в Старой Купавне в квартире бабушки обнаружен труп ее несовершеннолетнего внука 2006 года рождения. По имеющейся информации, на теле подростка установлены термические ожоги, в руке обнаружен оплавленный сотовый телефон", - сказали в пресс-службе.
В подмосковном ГСУ СК сказали ТАСС, что следователи проводят проверку.
"Проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти потерпевшего", - добавили в пресс-службе.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре.