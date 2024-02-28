Балконы двухэтажного деревянного жилого дома обрушились в Нягани в Ханты-Манскийском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Инцидент произошел в доме №79 по улице Интернациональной. О пострадавших не сообщается. Причиной стал снег, вес которого не выдержали балконы. Оперативная группа обследовала здание и заключила, что его можно использовать для жилья при условии проведения ремонтных работ.

Жильцы отказались от переселения в квартиры маневренного фонда. Управляющая компания сейчас восстанавливает частично разрушенную кровлю. В прокуратуре округа добавили, что проводят проверку по факту инцидента.