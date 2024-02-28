В Нягани рухнули балконы двухэтажного здания из-за снега
Балконы двухэтажного деревянного жилого дома обрушились в Нягани в Ханты-Манскийском автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Инцидент произошел в доме №79 по улице Интернациональной. О пострадавших не сообщается. Причиной стал снег, вес которого не выдержали балконы. Оперативная группа обследовала здание и заключила, что его можно использовать для жилья при условии проведения ремонтных работ.
Жильцы отказались от переселения в квартиры маневренного фонда. Управляющая компания сейчас восстанавливает частично разрушенную кровлю. В прокуратуре округа добавили, что проводят проверку по факту инцидента.
Напомним, что 22 февраля в Челябинске обрушилось здание ресторана на базе отдыха «Форелька». По словам очевидцев, сперва обвалилась крыша, а после стали складываться стены и вылетать окна. Представители «Форельки» заявили, что проводили реконструкцию строения и в момент происшествия оно было пустым.