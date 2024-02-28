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Полицейские допросили мужчину, напавшего на москвича в присутствии полицейских

Молодой человек, напавший на организатора торжественного мероприятия, дал первые показания. Об этом в среду, 28 февраля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские допросили мужчину, напавшего на москвича в присутствии полицейских
© Вечерняя Москва

По ее словам, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В ходе допроса молодой человек признал вину. Он отметил, что в момент нападения был в состоянии аффекта и не понимал, что делает.

Инцидент, о котором идет речь, произошел во время открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, летчику-штурмовику Генриху Гофману. Организатор торжества наблюдал за происходящим вместе с полицейскими. В какой-то момент к нему подошел неизвестный и ударил ножом. Злоумышленника задержали.

Происшествия
Генрих Гофман
Ирина Волк