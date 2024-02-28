Москвич, изнасиловавший 11-летнюю девочку в ВАО, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова в среду, 28 февраля.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Иванова.

Преступление, о котором идет речь, произошло 20 января. Злоумышленник познакомился с ребенком на остановке на 1-й Владимирской улице. Мужчина отвел девочку в магазин, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого он отвел школьницу в подъезд, где продолжил начатое, снимая все на телефон.