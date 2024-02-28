Задымление произошло на станции метро «Парк культуры» в Москве

Задымление произошло на станции метро «Парк культуры»
Задымление произошло на станции метро «Парк культуры». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 28 февраля.
По его словам, инцидент произошел в переходе между Сокольнической и Кольцевой линией. Прибывшие на место спасатели проводят разведку. Также специалисты осматривают станции «Кропоткинская» и «Фрунзенская».
Официального подтверждения этой информации в данный момент нет.
Похожий инцидент произошел в Северо-Западном тоннеле. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали водителей.