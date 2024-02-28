Раскрыты новые детали проверки врачей после смерти пациента в клинике Хайдарова

Администраторы SHOT раскрыли новые подробности проверки врачей клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова после смерти продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Соответствующие детали опубликованы в Telegram-канале.

По данным SHOT, медикам, работающим в московском учреждении IQ Plastique, может грозить до шести лет колонии, поскольку Следственный комитет проводит проверку по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть человека»). Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки.

В беседе с журналистами сам Хайдаров подчеркнул, что за все время существования его клиники в ней не умер ни один пациент. Хирург также отметил, что пациента оперировал не он. В то же время один из коллег Гаврилова Джейхун Гусейнов заявил SHOT, что «до Хайдарова дело дойдет». При этом брат бизнесмена сообщил, что семья находится в трауре.

Известно, что через три дня после выписки из клиники Гаврилов почувствовал себя плохо — 20 февраля он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также на тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось — он впал в кому и позже умер.