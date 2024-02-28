Москвич ударил ножом мужчину на открытии мемориальной доски на глазах у полиции

"112": в Москве мужчина ударил человека ножом на глазах у полиции
Мужчина ударил человека ножом на глазах у полиции на открытии мемориальной доски в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал»112».
По информации Telegram-канала, инцидент произошел на открытии мемориальной доски герою Советского Союза, летчику-штурмовику Генриху Гофману. Мужчина подбежал к организатору, стоявшему рядом с нарядом полиции, и ударил его ножом в лицо, выкрикивая угрозы.
Сотрудники правоохранительных органов повалили агрессора и заковали его в наручники. Мужчина также пытался порезать полицейских и продолжал угрожать.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Нож проткнул мужчине щеку, врачи оказали ему необходимую помощь.
Сообщается, что 26-летний нападавший ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.