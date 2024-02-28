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В Волжском мужчине оторвало часть руки на работе

В Волжском смена 40-летнего мужчины на работе закончилась производственной травмой. Об этом сообщает издание V102.RU со ссылкой на экстренные службы Волгоградской области.

Рабочему оторвало часть руки на производстве в Волгоградской области
© РИА Новости

Несчастный случай произошел 26 февраля на одном из предприятий, которое занимается производством радиотехники для легковых и грузовых автомобилей.

«Предположительно во время работы агрегата мужчина нарушил технику безопасности, в результате чего кисть его правой руки оказалась затянута механизмом. С травматической ампутацией пострадавшего доставили в больницу», — рассказал собеседник СМИ в экстренных службах.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы №3 в состоянии средней степени тяжести.

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