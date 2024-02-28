Криминального лидера арестовали в российском регионе

В городе Муром Владимирской области арестовали 43-летнего криминального лидера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По данным ведомства, в 2014 году он стал «положенцем», после чего начал контролировать и принимать участие в разрешении конфликтов сторонников криминальной идеологии, оказывать им покровительство, а также распределять деньги и имущество, поступаемые в «общак».

Криминальному авторитету подчинялись участники преступной среды с более низким иерархическим положением и выполняли его указания. Сам он ранее был судим за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти.