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Водитель запер россиянку в квартире и изнасиловал ее

В Красноярске водитель запер попутчицу в квартире, а потом изнасиловал. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Водитель запер россиянку в квартире и изнасиловал ее
©  Екатерина Якель / «Лента.ру»

По данным ведомства, потерпевшая возвращалась из Богучан. Она искала машину на платформе для поездок. В итоге к ней приехал водитель на черном пикапе. В конце поездки он стал агрессивно себя вести, затащил пострадавшую в квартиру, а потом надругался над ней.

Теперь транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 20-летней россиянкой.

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