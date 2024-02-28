В Москве попытались ограбить и изнасиловали пришедшего на свидание 17-летнего студента

В Москве двое мужчин изнасиловали 17-летнего юношу, который встретился с девушкой из чат-бота. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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На днях молодой человек познакомился в чат-боте «Дайвинчик» с девушкой, которая представилась Лерой. В тот же вечер пара договорилась о встрече у станции метро «Физтех», и новая знакомая позвала студента к себе домой. Когда они зашли в подъезд, Лера заявила, что забыла ключи. В этот же момент пострадавшего кто-то ударил по голове.

Нападавший заявил, что хочет отомстить своему другу, с девушкой которого якобы встретился юноша. Затем злоумышленник посадил его в машину и увез в лесопарковую зону. Там к нему присоединился еще один неизвестный, вдвоем мужчины отобрали у жертвы телефон и потребовали отдать все имеющиеся при себе деньги. У студента было только 100 рублей, и незнакомцы заставили встать его на колени. Один из них стал насиловать потерпевшего, другой снимал происходящее на камеру.