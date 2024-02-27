В Калининграде задержали туристов за пикник на братской могиле

В Калининграде туристы устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены 1,2 тысячи воинов-гвардейцев. Росгвардия задержала их по горячим следам, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росгвардии пояснили, что нарушителей заметили операторы системы «Безопасный город» в ходе визуального мониторинга.

«Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, дебоширы жарили зефир на Вечном огне и сожгли в нем оставшийся после трапезы мусор.

В ведомстве уточнили, что мужчина после завершения пикника взял с памятника корзину с цветами и вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого.

Росгвардейцы, получившие сообщение о действиях туристов, выехали на место происшествия и задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Житель Екатеринбурга во время беседы со следователем заявил, что забрал цветы «из романтических побуждений».

Напомним, что законодательством Российской Федерации с 07.04.2020 года ужесточена ответственность за неправомерные действия в отношении воинских захоронений и мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России.