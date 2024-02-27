В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке
Инцидент случился накануне в посёлке Временный Унцукульского района.
«Ссора на почве личных неприязненных отношений переросла в драку, в ходе которой были произведены выстрелы из огнестрельного оружия с обеих сторон», — сообщили в региональном главке СКР.
Как уточняется, двое мужчин ранее на почве бытового конфликта избили местного жителя. Племянники родственника, узнав о произошедшем, решили разобраться с обидчиками.
Пострадавших доставили в медучреждения. Возбуждено уголовное дело.