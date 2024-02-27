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В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке

Инцидент случился накануне в посёлке Временный Унцукульского района.

В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке
© РИА Новости

«Ссора на почве личных неприязненных отношений переросла в драку, в ходе которой были произведены выстрелы из огнестрельного оружия с обеих сторон», — сообщили в региональном главке СКР.

Как уточняется, двое мужчин ранее на почве бытового конфликта избили местного жителя. Племянники родственника, узнав о произошедшем, решили разобраться с обидчиками.

Пострадавших доставили в медучреждения. Возбуждено уголовное дело.

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