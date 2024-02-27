В Дагестане четыре человека получили ранения после перестрелки

"Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц и незаконное приобретение, хранение, перевозка оружия группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.