В Калининграде туристы устроили пикник на братской могиле

В Калининграде мужчина и женщина устроили пикник на братской могиле, сообщила региональная Росгвардия на своем сайте.

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Инцидент произошел в ночь на 27 февраля. 37-летняя жительница Ижевска и 38-летний екатеринбуржец распивали алкоголь и танцевали вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. Затем мужчина взял с памятника корзину с цветами и вместе со спутницей покинул мемориал.

Мужчину и женщину заметили операторы системы «Безопасный город». Нарушителей задержали спустя несколько минут после происшествия. Сотрудники Росгвардии доставили задержанных в отдел полиции для дальнейших разбирательств.