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В Москве арестовали «гадалку», выманившую у женщины 67 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы арестовал Любу Амаеву, которая представившись ясновидящей и целительницей выманила у женщины 67 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В Москве арестовали «гадалку», выманившую у женщины 67 млн рублей
© РИА Новости

Отмечается, что против Амаевой было возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

«Обвиняемая, представлявшаяся ясновидящей и исцелительницей, убедила потерпевшую в наличии у нее экстрасенсорных способностей. Затем под видом оказания оккультных услуг незаконно завладела денежными средствами потерпевшей на общую сумму 67 миллионов рублей», — говорится в тексте.

По итогам заседания суд принял решение отправить Амаеву в СИЗО до 16 апреля.

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