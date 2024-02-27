В Москве арестовали «гадалку», выманившую у женщины 67 млн рублей

Мещанский районный суд Москвы арестовал Любу Амаеву, которая представившись ясновидящей и целительницей выманила у женщины 67 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что против Амаевой было возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

«Обвиняемая, представлявшаяся ясновидящей и исцелительницей, убедила потерпевшую в наличии у нее экстрасенсорных способностей. Затем под видом оказания оккультных услуг незаконно завладела денежными средствами потерпевшей на общую сумму 67 миллионов рублей», — говорится в тексте.