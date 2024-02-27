Женщина сфотографировалась для курьера с цветами и лишилась 15 млн рублей

В Сочи мошенники получили участок женщины после того, как она сфотографировалась с паспортом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

© Газета.Ru

По версии правоохранителей, аферисты доставили местной жительнице цветы и попросили сфотографироваться с паспортом, якобы чтобы подтвердить получение подарка. В результате ее паспорт подделали и продали ее участок стоимостью 15 миллионов рублей.

Подобным образом мошенники обманули еще нескольких человек. Схему разработала одна из подсудимых в 2019 году и вовлекла в нее остальных соучастников.