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Россиянка лишилась земельного участка и 15 млн рублей из-за фото с паспортом

В Сочи мошенники получили участок женщины после того, как она сфотографировалась с паспортом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Женщина сфотографировалась для курьера с цветами и лишилась 15 млн рублей
© Газета.Ru

По версии правоохранителей, аферисты доставили местной жительнице цветы и попросили сфотографироваться с паспортом, якобы чтобы подтвердить получение подарка. В результате ее паспорт подделали и продали ее участок стоимостью 15 миллионов рублей.

Подобным образом мошенники обманули еще нескольких человек. Схему разработала одна из подсудимых в 2019 году и вовлекла в нее остальных соучастников.

В отношении мошенников возбудили уголовное дело. Суд признал всех фигурантов виновными. В зависимости от роли каждого им назначили от 5,5 до восьми лет лишения свободы в колониях разного типа. Помимо этого, осужденные возместят пострадавшим 58 миллионов рублей.

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