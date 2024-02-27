В Москве задержали устроившего стрельбу под лезгинку мужчину

В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу, пока его друзья танцевали под лезгинку. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Инцидент произошел ночью возле одного из ресторанов на Лесной улице.

«На его территорию заехал автомобиль, из которого доносилась громкая музыка. После чего один из пассажиров достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх», — говорится в тексте.

В то же время его друзья продолжали танцевать под звучащую из машины лезгинку.

Приехавшие на место по вызову от администрации ресторана сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего, им оказался 23-летний москвич, который был в состоянии алкогольного опьянения. При этом оружие, из которого были совершены выстрелы, правоохранители обнаружить не смогли.