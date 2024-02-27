Студентка с кувалдой напала на однокурсницу в Москве

В туалете РГГУ в Москве студентка напала с кувалдой на одногруппницу в туалете. Девушки не поделили парня, который встречался с ними одновременно.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, подруги учатся на четвертом курсе университете. Они узнали, что встречаются с одним и тем же парнем. За день до нападения студенты встретились в кафе. Молодой человек заявил, что ему надоел любовный треугольник: выбрав одну из них, он бросил вторую. Обиженная девушка ушла, сказав, что отомстит.

На следующий день брошенная девушка пронесла в университет испанскую полуторакилограммовую кувалду в пакете. В перерыве между парами она зашла в туалет за соперницей и набросилась на нее. Разгневанная студентка успела один раз ударить однокурсницу кувалдой по голове. После она попыталась снова, но девушка успела убежать. Из туалета студентка вылетела вся в крови, а в вуз вызвали скорую помощь.

Госпитализация пострадавшей не понадобилась, а рана оказалась неглубокой. Студентке зашили лоб и отправили домой. Сегодня девушки уже вернулись на учебу.

Пострадавшая заявила в полицию о нападении.