В Петербурге квартира сгорела дотла из-за эксперимента девятилетнего мальчика с игрушкой. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в Красном Селе. Когда мать мальчика вышла из дома на десять минут, ребенок решил провести эксперимент — он поджег игрушку и бросил ее в шкаф.

В результате квартира выгорела дотла, а мальчика пожарным пришлось эвакуировать через окно. Ребенка поместили под наблюдение врачей, медики диагностировали у него серьезные ожоги.