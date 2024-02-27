Жители Краснодара сообщили о взрыве

Жители Краснодара заявили о хлопке, который был слышен в разных районах города, однако чрезвычайных происшествий и посторонних воздушных судов в небе не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) города.

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Информация о том, что прозвучал мощный хлопок в небе в районе Пашковского аэропорта, появилась в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

В МЦУ отметили, что видят от жителей сообщения о хлопке, «который был слышен в разных районах Краснодара».

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось», - подчеркивается в сообщении.

В Муниципальном центре управления города призвали жителей доверять только официальным источникам информации.