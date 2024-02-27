В Москве стартовал судебный процесс по делу об афере с "Пушкинскими картами"

Это громкое дело вел Центральный аппарат Следственного комитета . В Басманном суде Москвы приступили к рассмотрению инцидента с "Пушкинской картой". На скамье подсудимых трое - Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов . У них одна уголовная статья - мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Как уверяет следствие, в 2022 году Якубов, Гурбанов, Сафонов придумали сложную схему, по которой смогли украсть деньги, выделенные государством на программу "Пушкинская карта".

"Фигурантами были отрыты счета в банках, а также с целью хищения использовался статус индивидуальных предпринимателей, необходимый для совершения хищений. Кроме того, организовано получение иными лицами, не осведомленными о преступных намерениях, аналогичного статуса. В дальнейшем соучастники зарегистрировались на платформе "PRO.Культура.РФ" в сети Интернет для участия в программе "Пушкинская карта" в качестве организаций культуры с использованием статусов индивидуальных предпринимателей", - объяснили в ведомстве.

Для создания видимости, что работа ведется, подсудимые даже подписывали договоры аренды помещений и вели переговоры с представителями артистов, которые подходили под критерии программы. Потом эти люди искали среди пользователей сети Интернет тех, у кого были на руках предоплаченные "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом. Этих людей уговаривали купить билеты на культурные мероприятия, якобы организуемые участниками преступной группы. А еще эти аферисты искали тех, кто мог оформить "Пушкинские карты" с указанием фальшивых персональных данных получателей. Это было необходимо, чтобы по ним купить билеты на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия. Именно так обеспечивалось массовое приобретение с "Пушкинских карт" билетов на разные культурные мероприятия - "без цели их посещения".