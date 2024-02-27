Москвичка похитила 11,7 миллиона рублей с помощью «лжеобменника»

За хищение крупной суммы денег к уголовной ответственности в столице привлекли 29-летнюю женщину. Об этом во вторник, 27 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

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Женщина нашла в социальной сети подработку. Работодатель сказал ей, что нужно прибыть в помещение на улице Беловежской и ждать его дальнейших указаний. В это время соучастники злоумышленницы уже подыскали «клиента», который собирался купить иностранную валюту. Когда он зашел в «лжеобменник», женщина закрыла за ним дверь на ключ, прошла якобы к кассе, приняла для обмена свыше 11,7 миллиона рублей, с которыми затем вылезла через окно.

Поняв, что он стал жертвой мошенничества, потерпевший предпринял попытку выйти из помещения, однако дверь оказалась заперта. За свою «работу» злоумышленнице полагалось полмиллиона рублей. Ее задержали в тот момент, когда большая часть денег уже была передана соучастникам преступления.

Вину мошенница признала. Решением Кунцевской межрайонной прокуратуры суд заключил ее под стражу.

Накануне мошенники похитили у пенсионерки из Москвы 1,8 миллиона рублей и передали ей с курьером букет цветов.