В Нижегородской области ищут вооруженного подростка

Вооруженного подростка ищут в Городце в Нижегородской области. Об этом сообщил портал NN.ru.

По данным канала, в местных родительских чатах ходит информация, что мальчик взял ружье отца и ушел из дома. По некоторым данным, у подростка есть психическое расстройство.