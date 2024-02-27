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В Нижегородской области ищут вооруженного подростка

Вооруженного подростка ищут в Городце в Нижегородской области. Об этом сообщил портал NN.ru.

В Нижегородской области ищут вооруженного подростка
© РИА Новости

По данным канала, в местных родительских чатах ходит информация, что мальчик взял ружье отца и ушел из дома. По некоторым данным, у подростка есть психическое расстройство.

Сейчас у школ города дежурит полиция. Полиция также пришла в местную Центральную районную больницу и призвала работников запереться и не впускать людей с сумками.

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