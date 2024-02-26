Около Елисейского дворца задержан требовавший встречи с Макроном мужчина

Он появился у резиденции в центре Парижа в ночь на понедельник.

Осенью 2022 года неизвестному мужчине, также желавшему поговорить с президентом, удалось пробраться в Елисейский дворец. Он слился с толпой рабочих, проводящих ремонт во дворце, однако быстро был задержан полицией. После инцидента охрану вокруг резиденции президента усилили.