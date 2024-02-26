Около Елисейского дворца задержан требовавший встречи с Макроном мужчина

Около Елисейского дворца задержан требовавший встречи с Эммануэлем Макроном мужчина
Он появился у резиденции в центре Парижа в ночь на понедельник.
Полицейские обнаружили на нарушителе порядка электронный браслет, запрещающий покидать город Анже на западе Франции. Мужчину отвезли на психиатрическое освидетельствование, передаёт телеканал BFM.
Осенью 2022 года неизвестному мужчине, также желавшему поговорить с президентом, удалось пробраться в Елисейский дворец. Он слился с толпой рабочих, проводящих ремонт во дворце, однако быстро был задержан полицией. После инцидента охрану вокруг резиденции президента усилили.