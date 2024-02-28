Обвиняемого в фейках автора сериала Mr. Freeman проверят на другие преступления

Следственный комитет России проверяет автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), обвиненного в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщается в постановлении Хорошевского суда Москвы.

В начале специальной военной операции (СВО) Мунтян выступил в поддержку Украины и запустил фонд, через который собирал деньги на нужны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В декабре 2022 года стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о фейках о Российской армии. Поводом для этого стали его посты в мессенджерах и соцсетях. Тогда же МВД объявило Мунтяна в розыск, он находится за границей.