Суд заочно арестовал иноагента Мунтяна за фейки об армии
Хорошёвский суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Павла Мунтяна*, создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman, по делу о распространении фейков о ВС России.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство об аресте Мунтяна», — отметили в суде.
Уточняется, что срок ареста исчисляется в случае экстрадиции либо задержания на территории России.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.