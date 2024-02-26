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Суд заочно арестовал иноагента Мунтяна за фейки об армии

Хорошёвский суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Павла Мунтяна*, создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman, по делу о распространении фейков о ВС России.

Суд заочно арестовал иноагента Мунтяна за фейки об армии
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство об аресте Мунтяна», — отметили в суде.

Уточняется, что срок ареста исчисляется в случае экстрадиции либо задержания на территории России.

Ранее МВД России объявило в розыск иноагента Павла Мунтяна.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

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