Власти Испании с первого дня знали о присутствии в стране Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и, как предполагается, был найден мертвым 13 февраля в провинции Аликанте. Об этом сообщила газета El Mundo.

Ранее министр обороны королевства Маргарите Роблес заверяла, что Мадрид не был в курсе того, что Кузьминов находился в стране. Как пишет издание, смерть пилота частично обусловлена серией ошибок со стороны Испании.

"Мадрид знал с первого дня о присутствии пилота", - заявил источник газеты.

По ее версии, Кузьминов "наделал много шума с деньгами", которые были у него в распоряжении.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Вильяхойосе, где проживает значительная диаспора из России и с Украины. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.