Двое мужчин отобрали рюкзак и смартфон у москвича

«На ул. Большая Новодмитровская к 38-летнему жителю столицы подошли двое неизвестных и, угрожая бросить его под колеса проезжающих автомобилей, забрали рюкзак и смартфон, после чего скрылись. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали злоумышленников. Ими оказались граждане в возрасте 38 и 39 лет. В настоящее время похищенный телефон изъят и в ближайшее время будет передан законному владельцу», – заявил Васенин.