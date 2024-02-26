Двое мужчин отобрали рюкзак и смартфон у москвича с угрозами столкнуть его под колеса автомобиля
Полицейские задержали двоих обвиняемых в разбойном нападении на прохожего в столичном районе Бутырский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«На ул. Большая Новодмитровская к 38-летнему жителю столицы подошли двое неизвестных и, угрожая бросить его под колеса проезжающих автомобилей, забрали рюкзак и смартфон, после чего скрылись. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали злоумышленников. Ими оказались граждане в возрасте 38 и 39 лет. В настоящее время похищенный телефон изъят и в ближайшее время будет передан законному владельцу», – заявил Васенин.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.