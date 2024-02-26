Суд в Москве приговорил психолога Эль к 8,5 года тюрьмы по делу о мошенничестве

"Приговором Лефортовского районного суда Москвы Эль Наталия Иосифовна признана виновной в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.