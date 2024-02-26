РБК: Москвич открыл огонь у бара «Депо», чтобы впечатлить девушек

Москвич устроил стрельбу из охолощенного пистолета, чтобы впечатлить девушек. Об этом стало известно в понедельник, 26 февраля.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля у бара «Депо Лесная».

Туда прибыли сотрудники полиции, которым поступило сообщение о стрельба. Оказалось, что местный житель отдыхал с друзьями в баре. Компания приехала на автомобиле, где под сиденьем лежал принадлежащий москвичу охолощенный пистолет Retay Glock 19С.

Когда бар закрылся, компания начала слушать в машине музыку на высокой громкости. В какой-то момент мужчина увидел девушек и решил произвести на них впечатление. Схватив пистолет, он несколько раз выстрелили в воздух.

Стрелок задержан, однако оружия при нем не оказалось. С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли кобуру и восемь гильз, передает РБК.

Недавно суд приговорил Алмазхана Алиева, который летом 2023 года устроил стрельбу из пневматического пистолета в центре Москвы, к трем годам колонии.