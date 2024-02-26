РБК: Москвич открыл огонь у бара «Депо», чтобы впечатлить девушек
Москвич устроил стрельбу из охолощенного пистолета, чтобы впечатлить девушек. Об этом стало известно в понедельник, 26 февраля.
Инцидент произошел в ночь на 24 февраля у бара «Депо Лесная».
Туда прибыли сотрудники полиции, которым поступило сообщение о стрельба. Оказалось, что местный житель отдыхал с друзьями в баре. Компания приехала на автомобиле, где под сиденьем лежал принадлежащий москвичу охолощенный пистолет Retay Glock 19С.
Когда бар закрылся, компания начала слушать в машине музыку на высокой громкости. В какой-то момент мужчина увидел девушек и решил произвести на них впечатление. Схватив пистолет, он несколько раз выстрелили в воздух.
Стрелок задержан, однако оружия при нем не оказалось. С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли кобуру и восемь гильз, передает РБК.
Недавно суд приговорил Алмазхана Алиева, который летом 2023 года устроил стрельбу из пневматического пистолета в центре Москвы, к трем годам колонии.
Случай, о котором идет речь, произошел 25 июля. На улице Рочдельской злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в прохожего. У пострадавшего произошел словесный конфликт с гражданами, сидевшими в автомобиле без номеров. В ходе перепалки Алиев высунул из окна травматический пистолет, несколько раз выстрелил в обидчика и скрылся. Через несколько дней его задержала полиция.