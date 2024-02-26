В Москве мошенник забрал у пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил ей букет цветов

В Москве мошенник забрал у 83-летней пенсионерки 1,8 млн рублей и подарил ей букет цветов в качестве "приятного сюрприза". Об этом сообщает московская прокуратура. Злоумышленники убедили пожилую женщину, что частные врачи смогут вылечить ее сестру за 1,8 млн рублей. Они посоветовали пенсионерке упаковать деньги в коробку или пакет и передать курьеру. При этом аферисты пообещали ей "приятный сюрприз". 27-летний курьер мошенников прибыл по нужному адресу, забрал деньги у обманутой пенсионерки и подарил ей цветы. Отмечается, что аферист также похитил у другой пожилой женщины 700 тысяч рублей. Криминального курьера задержали и заключили под стражу. Причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений устаналивается.