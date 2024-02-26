Школьник дважды «заминировал» школу ради отмены занятий и попался ФСБ

В Мордовии сотрудники ФСБ нашли 15-летнего подростка, который рассылал ложные сообщения о минировании школы. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным ведомства, ученик девятого класса Кадошкинской средней школы в декабре 2023 года и январе 2024 года отправил на почту местной администрации сообщения об угрозах совершения теракта в здании учебного заведения. На место выезжали правоохранители, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.