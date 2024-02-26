Организатор банды «черных риелторов» получил 23 года колонии за два убийства

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в убийствах двух человек в составе организованной группы, совершенных из корыстных побуждений (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором Московского областного суда организатору группы назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев. Его соучастнику – в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев», – рассказали в пресс-службе.