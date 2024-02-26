Организатор банды «черных риелторов» получил 23 года колонии за два убийства в 2011 году в Подмосковье
Московский областной суд приговорил организатора преступной группы к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по делу о двух убийствах в 2011 году, его сообщник получил 17 лет колонии строгого режима. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.
«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в убийствах двух человек в составе организованной группы, совершенных из корыстных побуждений (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором Московского областного суда организатору группы назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев. Его соучастнику – в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев», – рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, в апреле 2011 года один из осужденных по предложению знакомого присоединился к преступной группе, планировавшей убийства одиноких пенсионеров в Московском регионе с целью завладения их квартирами. Так, организатор группы обманным путем склонил жителя столицы к продаже квартиры и впоследствии, планируя похитить вырученные с продажи недвижимости деньги, намеревался убить указанного гражданина. Для этого он привлек двоих соучастников.
«После этого осужденный совместно с еще одним членом преступной группы приехали в квартиру к мужчине, расположенную в Москве, и, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, вывезли его в поле в Волоколамский район, где совершили убийство путем удушения», – отметили в СК.
Судом было установлено, что после первого преступления в июле 2011 года злоумышленники приняли решение убить пенсионерку с целью завладеть ее квартирой в Домодедово. Так, проследив за ней, мужчины затолкали ее в салон автомобиля и вывезли в поле вблизи села Успенское, где и убили потерпевшую. Затем фигуранты прибыли в квартиру убитой и похитили правоустанавливающие документы на имущество. Завладеть недвижимостью им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
«Также ранее приговором Домодедовского городского суда другой соучастник преступления уже осужден и в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы», – подчеркнули в ведомстве.