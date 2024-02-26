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Организатор банды «черных риелторов» получил 23 года колонии за два убийства в 2011 году в Подмосковье

Московский областной суд приговорил организатора преступной группы к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по делу о двух убийствах в 2011 году, его сообщник получил 17 лет колонии строгого режима. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

Организатор банды «черных риелторов» получил 23 года колонии за два убийства
© РИА Новости

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в убийствах двух человек в составе организованной группы, совершенных из корыстных побуждений (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором Московского областного суда организатору группы назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев. Его соучастнику – в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев», – рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в апреле 2011 года один из осужденных по предложению знакомого присоединился к преступной группе, планировавшей убийства одиноких пенсионеров в Московском регионе с целью завладения их квартирами. Так, организатор группы обманным путем склонил жителя столицы к продаже квартиры и впоследствии, планируя похитить вырученные с продажи недвижимости деньги, намеревался убить указанного гражданина. Для этого он привлек двоих соучастников.

«После этого осужденный совместно с еще одним членом преступной группы приехали в квартиру к мужчине, расположенную в Москве, и, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, вывезли его в поле в Волоколамский район, где совершили убийство путем удушения», – отметили в СК.

Судом было установлено, что после первого преступления в июле 2011 года злоумышленники приняли решение убить пенсионерку с целью завладеть ее квартирой в Домодедово. Так, проследив за ней, мужчины затолкали ее в салон автомобиля и вывезли в поле вблизи села Успенское, где и убили потерпевшую. Затем фигуранты прибыли в квартиру убитой и похитили правоустанавливающие документы на имущество. Завладеть недвижимостью им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«Также ранее приговором Домодедовского городского суда другой соучастник преступления уже осужден и в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы», – подчеркнули в ведомстве.

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Следственный комитет
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Россия