Над российским регионом сработала система ПВО

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ПВО над российским регионом сработала около 11 утра.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — сообщили в МО.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».