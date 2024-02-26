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Правоохранители доставили в отделы полиции почти 70 человек после “голой вечеринки” в Москве

В Москве задержали десятки человек во время "голой вечеринки". Правоохранители организовали проверку.

Участников «голой вечеринки» в Москве доставили в полицию
© РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице 2-й Лыковской проходит "голая вечеринка" с большим количеством участников.

Правоохранители прибыли на место. По итогу они доставили 68 человек в различные отделы полиции для разъяснения.

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В связи с произошедшим на данный момент проводится проверка. Установлено, что дом, котором проходило мероприятие, был сдан в наем. Другие обстоятельства произошедшего выясняются, передает РЕН ТВ.

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