Участников «голой вечеринки» в Москве доставили в полицию

Правоохранители доставили в отделы полиции почти 70 человек после “голой вечеринки” в Москве
В Москве задержали десятки человек во время "голой вечеринки". Правоохранители организовали проверку.
Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице 2-й Лыковской проходит "голая вечеринка" с большим количеством участников.
Правоохранители прибыли на место. По итогу они доставили 68 человек в различные отделы полиции для разъяснения.
В связи с произошедшим на данный момент проводится проверка. Установлено, что дом, котором проходило мероприятие, был сдан в наем. Другие обстоятельства произошедшего выясняются, передает РЕН ТВ.