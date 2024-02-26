Участников «голой вечеринки» в Москве доставили в полицию

В Москве задержали десятки человек во время "голой вечеринки". Правоохранители организовали проверку.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. В полицию поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице 2-й Лыковской проходит "голая вечеринка" с большим количеством участников.

Правоохранители прибыли на место. По итогу они доставили 68 человек в различные отделы полиции для разъяснения.