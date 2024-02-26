В Москве подросток поел мухоморов и попал в больницу

В Москве 17-летний подросток попал в больницу после того, как поел мухоморов. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

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По его информации, школьника забрали в больницу с Семеновской набережной. Его доставили в токсиколологическое отделение детской больницы, где пострадавший признался, что съел мухоморы.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.