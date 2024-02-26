Мужчина с макетом пистолета ограбил юношу на севере Москвы

Мужчина ограбил 19-летнего молодого человека, угрожая ему макетом пистолета. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 26 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Ночью около одного из домов на Долгопрудненском шоссе 36-летний злоумышленник подошел к молодому человеку, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет и потребовал отдать имущество, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», молодой человек отдал грабителю телефон стоимостью 80 тысяч рублей. После этого мужчина велел пострадавшему зайти с ним подъезд, но молодой человек убежал и обратился за помощью к прохожему. Последний вызвал на место происшествия полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов задержали грабителя, у него обнаружили украденный телефон, кухонный нож и макет пистолета.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия. Суд арестовал мужчину.

Недавно московские полицейские задержали двух братьев, которые грабили прохожих в центре столицы.