Мужчина с макетом пистолета ограбил юношу на севере Москвы
Мужчина ограбил 19-летнего молодого человека, угрожая ему макетом пистолета. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 26 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Ночью около одного из домов на Долгопрудненском шоссе 36-летний злоумышленник подошел к молодому человеку, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет и потребовал отдать имущество, — рассказала она.
По словам собеседницы «ВМ», молодой человек отдал грабителю телефон стоимостью 80 тысяч рублей. После этого мужчина велел пострадавшему зайти с ним подъезд, но молодой человек убежал и обратился за помощью к прохожему. Последний вызвал на место происшествия полицию.
Когда сотрудники правоохранительных органов задержали грабителя, у него обнаружили украденный телефон, кухонный нож и макет пистолета.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия. Суд арестовал мужчину.
Недавно московские полицейские задержали двух братьев, которые грабили прохожих в центре столицы.
Похожий инцидент произошел 16 февраля на Комсомольской площади. Житель Подмосковья напал на случайного прохожего и ограбил его. Преступление попало на видео.