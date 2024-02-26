Самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния пассажирки

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс по маршруту Владивосток — Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске. Одной из пассажирок стало плохо на борту. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили в пресс-службе аэропорта Благовещенска.

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Уточняется, что после приземления самолету потребовалась дозаправка. Пассажирку эвакуировали медики, позднее борт продолжил следование в Новосибирск.

— Сегодня в 8:20 (2:20 по московскому времени. — прим. «ВМ») к нам приземлился этот борт. Пассажира увезли медики, — цитирует сообщение пресс-службы аэропорта Благовещенска ТАСС.

Похожий случай произошел 30 января. Пассажирке самолета авиакомпании «Победа» стало плохо во время перелета из Санкт-Петербурга в Саратов. Командир лайнера принял решение сесть в московском аэропорту Внуково.