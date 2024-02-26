Подростки на машине провалились под лед на реке в Иркутской области

Подростки на машине провалились под лёд на реке в Иркутской области
Двое подростков 16 и 17 лет провалились на автомобиле под лёд на реке в районе деревни Усть-Куда Иркутского района Иркутской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.
По представленным данным, пострадавшие были доставлены в больницу, их осмотрели врачи и отпустили домой. Сотрудники МЧС ищут 19-летнего водителя автомобиля.
Ведомство проводит проверку в связи с произошедшим, также устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
1 февраля в Ростовской области четырёх подростков спасли с дрейфующей льдины.