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Подростки на машине провалились под лёд на реке в Иркутской области

Двое подростков 16 и 17 лет провалились на автомобиле под лёд на реке в районе деревни Усть-Куда Иркутского района Иркутской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Подростки на машине провалились под лед на реке в Иркутской области
© РИА Новости

По представленным данным, пострадавшие были доставлены в больницу, их осмотрели врачи и отпустили домой. Сотрудники МЧС ищут 19-летнего водителя автомобиля.

Ведомство проводит проверку в связи с произошедшим, также устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

1 февраля в Ростовской области четырёх подростков спасли с дрейфующей льдины.

Происшествия
Генпрокуратура РФ
Иркутская Область